Attentat auf Synagoge in der amerikanischen Stadt Pittsburgh

Am 28.Oktober 2018 tötete ein Mann

in der amerikanischen Großstadt Pittsburgh

mindestens 11 Menschen.

Viele Menschen wurden verletzt.

Der Mann verübte ein Attentat auf eine Synagoge.

Eine Synagoge ist ein jüdisches Gotteshaus.

Der Attentäter heißt Robert Bowers.

Ein Attentat ist eine Gewalt-Tat.

Jemand der ein Attentat verübt, wird Attentäter genannt.

Bei einem Attentat sollen bestimmte Personen

oder Menschen-Gruppen verletzt oder getötet werden.

Bowers stürmte in die Synagoge und schoss

mit mehreren Waffen auf die Menschen.

Auf einigen Internet-Seiten hatte Bowers zuvor über

Juden geschimpft und über Massenmord gegen Juden geschrieben.

Er behauptete, dass die Juden die Welt und vor

allem die USA, beherrschen würden.

Bowers war öfter in dem Internet-Forum „Gab“.

In einem Internet-Forum tauschen sich Menschen

miteinander über bestimmte Themen aus.

„Gab“ ist eine Internet-Seite, der vorgeworfen wird,

dass sich dort vor allem Rassisten und

rechtsextreme Menschen miteinander austauschen.

Rassismus bedeutet, dass Menschen wegen ihrer Herkunft,

Religion oder wegen ihrem Aussehen ausgegrenzt,

benachteiligt oder sogar vertrieben werden.

Rechtsextremismus bedeutet, dass man andere

Menschen, zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe

oder ihrer Herkunft hasst.

Das Internet-Forum „Gab“ wurde

nach dem Attentat geschlossen.

Die Seite kann nicht mehr aufgerufen werden.

Von „Gab“ hieß es auf der Internet-Seite „ Twitter“,

dass man dafür kämpfen will, dass jeder Mensch

frei seine Meinung äußern darf.

Rechtsextreme Seiten im Internet präsentieren sich oft als ein Ort,

an dem man seine Meinung frei sagen kann.

Es wird auf diesen Seiten aber meistens

auch nur eine Meinung akzeptiert

und die richtet sich klar gegen andere Menschen.