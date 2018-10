Attentat auf Synagoge: Ein Querulant als Massenmörder

Tatsächlich hat sich die Seite in den letzten Jahren zum bevorzugten Tummelplatz von Amerikas extremer Rechter entwickelt: Weiße Rassisten, die Gruppen wie dem Ku-Klux-Clan nahe stehen, Islamhasser, Ausländerfeinde, Verschwörungstheoretiker. All jene, die durch verschärfte Regeln aus anderen Foren verbannt worden waren , versammelten sich jetzt auf Gab. Bowers bewegte sich dort vor allem in antisemitischen Zirkeln , in den dortigen Diskussionen konnte er sich in antisemitische Wahnideen hineinsteigern. Die Juden seien „Kinder des Satans“ geiferte er, die die Welt und vor allem die USA beherrschen würden. Sie würden hinter der Zuwanderung von Muslimen in die USA stecken. Dazu postete er Bilder von NS-Konzentrationslagern wie Auschwitz.