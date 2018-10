Arbeitslosengeld: SPÖ findet Pläne der Regierung nicht gut

Link zum Original-KURIER-Artikel

Je länger man ohne Arbeit ist, umso

weniger Arbeitslosengeld soll man bekommen.

Außerdem sollen arbeitslose Menschen

auch Jobs annehmen, die weit von ihrem

Wohnort entfernt sind.

Darauf hat sich die Regierung schon vor

längerer Zeit geeinigt.

Wolfgang Mazal beschäftigt sich mit

dem Thema Wirtschaft.

Er findet den Plan der Regierung gut.

Er arbeitete bereits an den Plänen der

Regierung mit.

Die SPÖ findet die Pläne der Regierung nicht gut.

Der Sozialsprecher der SPÖ, Josef Muchitsch

meint, dass diese Pläne arbeitslose Menschen

nicht schneller zu einer Arbeit bringen.

Er möchte, dass die Regierung den Firmen

Geld dafür bezahlt, damit die Firmen neue

Leute einstellen.

Die Neos stimmen den Plänen für das neue

Arbeitslosengeld zu.

Sozialsprecher Gerald Loacker sagt zum KURIER,

dass immer weiter sinkendes Arbeitslosengeld sehr

sinnvoll ist.

Man soll arbeitslose Menschen aber nicht

unter Zeitdruck bringen, sonst nehmen

sie Jobs an, die für sie nicht passen.

Er findet auch, dass man einen Job

annehmen muss, auch wenn man dafür umziehen muss.

Er sagt dazu:

Wenn ein 25-jähriger ohne Kinder einen

Job in Wien sucht, den es aber nur in Tirol

gibt, wieso soll er dann nicht für diesen Job

nach Tirol ziehen?