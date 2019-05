Arbeits-Tipps: Das ist beim Job-Einstieg zu beachten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Für viele Menschen ist der Einstieg in

die Arbeits-Welt beängstigend.

Man muss einiges beachten,

wenn man in die Arbeits-Welt

einsteigen möchte.



Die Bewerbung



Bevor man einen Job bekommt,

muss man eine Bewerbung schreiben.

Zu einer Bewerbung gehört der Lebenslauf

und ein Motivations-Schreiben.

In einem Lebenslauf stehen wichtige

Informationen über sich selbst,

die der Arbeitgeber wissen muss.

Der Lebenslauf wird auf einem Computer

geschrieben und weitergeschickt.

Dazu muss man auch ein

Motivations-Schreiben schicken.

In einem Motivations-Schreiben soll der

Bewerber sein Interesse am Unternehmen

darstellen und darüber schreiben,

warum er für diesen Job geeignet ist.

Die Rechtschreibung ist hier sehr wichtig.

Wenn man Wörter falsch schreibt,

macht das beim Arbeitgeber keinen guten Eindruck.



Das Vorstellungs-Gespräch

Wenn man dann zu einem Vorstellungs-Gespräch

eingeladen wird, muss man auf sein Aussehen achten.

Man sollte keine schmutzige oder

beschädigte Kleidung tragen.

Die Haare sollten ebenfalls gepflegt aussehen.

Es ist auch wichtig, Interesse am Job zu zeigen.

Beim Gespräch sollte man Augenkontakt halten

und eine offene Körperhaltung haben.

Durch eine offene Körperhaltung

wirkt man auch selbstbewusster.



Der neue Job

Wenn man den Job bekommen hat kann es ein wenig

dauern, bis man Kontakt zu den Mitarbeitern aufbaut.

Erst nach 2 bis 3 Jahren kennt man das

Unternehmen und die Mitarbeiter richtig.

Es ist wichtig, bei der Arbeit aktiv mitzumachen,

um einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Das kann dann auch hilfreich sein,

wenn man zum Beispiel mehr Gehalt bekommen möchte.



Mentoren sind eine Hilfe

Ganz wichtig ist es, eine Person zu suchen,

die sich mit dem Thema Job-Suchen auskennt.

So eine Person heißt auch „Mentor“.

Mentoren sind meistens Menschen,

die älter als man selbst sind.

Mentoren haben mehr Erfahrung in bestimmten Themen

und können anderen dadurch Tipps geben.