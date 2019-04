Berufseinstieg: Das erwartet dich bald

Niemand kann alleine seinen beruflichen Weg gehen. Schon gar nicht kann man alleine Karriere machen. Sogar die ganz Großen – Microsoft-Gründer Bill Gates und Facebook-Gründer Marc Zuckerberg, beide haben Milliarden verdient – haben Mentoren, die ihnen dabei geholfen haben, ihr Geschäftsleben aufzubauen und an der Spitze zu bleiben.

Im Bestfall sind Mentoren ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener, ein bisschen abgebrühter als man selbst. Um dann, im Fall des Falles, wenn es im Job einmal richtig schwierig wird, mit Rat und Tat zur Seite zu sehen. Der große Vorteil dabei: man profitiert von der Erfahrung des anderen, kann Fehler vermeiden, entscheidet weiser.

Mit interessanten Menschen in Kontakt treten

Der wichtigste Rat ist also: versuche im Laufe deines jungen Berufslebens mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen. Baue mit ihnen eine Beziehung auf (das muss nicht formal sein, kann auch locker passieren) und überlege, wie man das am besten machen könnte: indem du guten, regelmäßigen, persönlichen Kontakt hältst.

Das Berufsleben ist ein Geben und Nehmen: Du musst also zuerst in die Beziehung „einzahlen“, um dann, später einmal, etwas zurückzubekommen. Sätze, die dabei helfen, einen guten Eindruck zu hinterlassen: „Ich mache das für Sie!“, „Sie können sich auf mich verlassen". So ist es später leichter, auch folgenden Satz zu sagen: „Ich bräuchte in einer Angelegenheit Ihre Hilfe. Darf ich mich an Sie wenden?“