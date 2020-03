Arbeits-Pausen sind wichtig für die Gesundheit

Link zum Original-KURIER-Artikel

Menschen stehen in der Arbeit immer mehr unter Druck.

Oft sind sie auch in der Freizeit für die Arbeit erreichbar.

Mitarbeiter machen zu wenige Pausen, weil sie Angst

haben, dass sie ihre Arbeit sonst nicht schaffen.

Viele fühlen sich deshalb erschöpft oder überfordert im Job

und auch in der Freizeit.

Ein Experte sagt, dass der Grund für die Erschöpfung ein

fehlender Ausgleich zwischen Arbeitszeit und Erholung ist.

Bei einer Untersuchung fand man heraus,

dass mehr als die Hälfte der Befragten spürt,

dass der Druck in der Arbeit mehr wurde.

Eine Expertin gibt folgende Tipps zum Thema

Arbeit und Pausen:



- Man sollte nur so viel Arbeit machen, wie man kann.

- Zuerst sollte man dringende Aufgaben erledigen,

dann die wichtigen und zum Schluss sollte man sich

einen Plan für den nächsten Tag machen.

- Beim Arbeiten sollte man die Aufgaben

nacheinander machen und nicht durcheinander.

- Während Mittagspausen sollte man sich bewegen

und sich mit Kollegen unterhalten.

- Wenn man Urlaub nimmt, sollte man sich auch erholen.

- Man kann ab und zu Humor während der Arbeit zeigen.

- Ergebnisse müssen nicht immer perfekt sein.

- Man sollte abklären, wann man nach der Arbeit

erreichbar ist.