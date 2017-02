Arbeiter-Kammer Oberösterreich verklagt 2 Single-Börsen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Mitarbeiter der Arbeiterkammer aus Oberösterreich vermuten,

dass sich 2 Single-Börsen nicht an die Gesetze halten.

Die Arbeiterkammer ist unter anderem dafür da,

dass Kunden nicht von Firmen betrogen werden

oder helfen Kunden, wenn sie betrogen worden sind.

Single-Börsen helfen Menschen,

einen Partner im Internet zu finden.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich fand heraus,

dass 2 Single-Börsen die Verträge mit den Kunden automatisch

um 12 Monate verlängern, obwohl der Vertrag

nur 6 Monate lang dauert.

Die Kunden haben nur in einem festgelegten Zeitraum

die Möglichkeit, den Vertrag kostenlos zu kündigen.

Die Arbeiterkammer findet es nicht gut, dass die Kunden

nicht erinnert werden, wenn sie die Gelegenheit haben,

den Vertrag kostenlos zu kündigen.

Wenn sie den Vertrag nicht in dieser Frist kündigen,

müssen sie in manchen Fällen sogar

den größten Teil der Kosten zahlen.

Das ist zwar erlaubt, weil beim Vertrags-Abschluss

auf die Kosten hingewiesen wurde, die entstehen,

wenn der Vertrag vor dem Vertrags-Ende gekündigt wird.

Aber die Arbeiterkammer findet, die Kosten trotzdem zu viel.

Die Single-Börsen sagen, die Kosten sind nur dann so hoch,

wenn Kunden 5 Partner gefunden haben.

Je weniger Partner die Kunden finden, desto weniger kostet es,

wenn man den Vertrag kündigt.

Menschen, die weniger Partner finden, müssen auch weniger

für die Kündigung bezahlen.

Die Arbeiterkammer findet es auch nicht gut, dass man den Vertrag

über das Internet zwar abschließen kann, aber wenn man

den Vertrag kündigen will, muss man

das über E-Mail, Brief oder Fax machen.

Das Formular, das man für den Rücktritt ausfüllen muss,

kann man nur über einen Link öffnen.

Die Arbeiterkammer sagt, dass die Firma ein Formular

mit der Post oder ein E-Mail an die Kunden schicken soll,

die vom Vertrag zurück treten wollen.