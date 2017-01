Anti-Baby-Pille gratis für philippinische Frauen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Philippinen besteht aus mehreren Inseln

und gehört zu Südostasien.

Dort leben mehrere Millionen arme Frauen.

Der philippinische Präsident unterzeichnete,

dass Frauen mit wenig Geld in Zukunft die Anti-Baby-Pille

und Verhüttungsmittel gratis bekommen sollen.

Eine Untersuchung hat ergeben,

dass die Anzahl der Schwangerschaften

bei Jugendlichen in Phillippinien steigt.

Der Präsident möchte den Frauen helfen,

nicht ungewollt schwanger zu werden.

So will er die Armut bekämpfen.

Auf den Philippinen ist die Mehrheit der Bevölkerung katholisch.

Daher wird erwartet, dass einige Menschen gegen die Gratis-Verhüttungsmittel sind.