Angela Merkel hört mit der Politik auf

Die Partei CDU hat bei den letzten

Landtagswahlen viele Stimmen verloren.

Bei den Landtagswahlen in Deutschland wählt

jedes der 16 Bundesländer seine eigene Landes-Politik.

Am 28. Oktober wurde

im deutschen Bundesland Hessen gewählt.

Auch bei dieser Wahl hatte

die CDU ein schlechtes Wahl-Ergebnis.

CDU ist die Abkürzung für

Christlich Demokratische Union Deutschlands.

Seit 2000 ist Angela Merkel Chefin der CDU.

Seit 2005 ist sie auch Bundeskanzlerin von Deutschland.

Der Bundeskanzler ist der Regierungs-Chef von Deutschland.



Bei einem Presse-Termin gab Merkel bekannt,

dass sie im Dezember als CDU-Partei-Chefin zurücktreten wird.

Merkel sagt auch, dass sie bei der nächsten Bundestags-Wahl

im Jahr 2021 nicht mehr antreten möchte.

Der deutsche Bundestag ist das Parlament von Deutschland.

Bei der Bundestags-Wahl wird der Bundes-Kanzler gewählt.

Merkel ist gerade in ihrer 4. und letzten Amtszeit als Bundeskanzlerin.