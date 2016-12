Angeblicher Berlin-Attentäter ist tot

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Tunesier Anis Amri ist vermutlich der Berlin-Attentäter.

Er soll mit einem Lastwagen in einen Weihnachts-Markt

in Berlin gefahren sein.

Das wird von der Polizei vermutet.

Dabei wurden 12 Menschen getötet und viele weitere verletzt.

Er ist nach dem Attentat mit dem Zug zuerst nach Frankreich

und dann nach Italien gefahren, das bestätigen Überwachungsbilder.

Auf Bildern von Überwachungs-Kameras ist der Berlin-Attentäter

am Bahnsteig in der Stadt Lyon in Frankreich zu sehen.

Die Bilder sind von Donnerstag, 22. Dezember.

Er hat auf den Bildern eine Kappe und einen Rucksack getragen.

Auf den Bildern ist er allein zu sehen.

Am 23. Dezember wurde der angebliche Attentäter

in Italien bei einer Polizei-Kontrolle erschossen.