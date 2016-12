Ana Ivanovic hört mit dem Tennis-Spielen auf

Link zum Original-Kurier-Artikel

Die Tennis-Spielerin Ana Ivanovic hat sich entschieden,

mit dem professionellen Tennis-Spielen aufzuhören.

Ivanovic ist in Serbien geboren und ist 29 Jahre jung.

Sie gewann 15 Damen-Turniere und 5 Turniere

vom weltweiten Tennis-Verband.

Ivanovic gab ihren Rücktritt vom Tennis im Internet bekannt.

Sie schätzt sich selbst so ein, dass sie nicht mehr

so gut spielen kann, wie früher.

In den letzten Monaten hat sie oft verloren.

Sie hatte auch ein paar Verletzungen

und musste dieses Jahr schon früher als geplant

mit dem Tennis-Spielen aufhören.

Sie ist inzwischen auf dem 65. Platz

der Tennis-Weltrang-Liste.

Im Jahr 2008 erreichte sie den 1. Platz

der Weltrang-Liste.

In Zukunft möchte Ivanovic Botschafterin für Sport

und gesundes Leben sein.

Sie sagt, dass sie ihre Träume gelebt hat

und jetzt anderen dabei helfen will, dasselbe zu tun.

Sie will sich auch für das Kinderhilfswerk UNICEF einsetzen.

Außerdem will sie geschäftlich in den Bereichen

Schönheit und Mode arbeiten.

Sie hat aber angekündigt, dass sie nicht komplett

aus dem Tennis-Sport verschwinden möchte.