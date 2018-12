Ampeln gibt es schon seit 150 Jahren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor genau 150 Jahren hat ein Polizist die

erste Ampel der Welt in London aufgestellt.

Damals gab es noch keine Autos, aber Kutschen,

die Menschen zur Arbeit brachten.

Um den Straßenverkehr zu beschleunigen,

kam dem Wissenschaftler John Peake Knight

die Idee zur Ampel.

Die Ampel zeigte Bilder von einem Polizisten.

Haben die Arme nach oben gezeigt, mussten

die Kutschen stehenbleiben.

Haben die Arme nach unten gezeigt, durfte

man weiterfahren.

Die mit Gas betriebene Ampel explodierte

3 Wochen nachdem sie aufgestellt wurde

und tötete einen Polizisten.

50 Jahre später wurde in Ohio

die erste elektrische Ampel in Betrieb genommen.

Ohio ist ein Bundesstaat in den USA.

Im Jahr 1926 gab es die erste Ampel in Wien.

Interessante Fakten zur Ampel

Ein Mensch in Mitteleuropa verbringt durchschnittlich

2 Wochen seines Lebens vor einer roten Ampel.

In Friedberg in der Steiermark ist jetzt Elvis Presley

als Ampel-Männchen zu sehen.

Elvis Presley war dort vor ungefähr

60 Jahren als Soldat im Einsatz.