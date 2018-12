150 Jahre Ampel - und warum die allererste explodiert ist

Ampellose Zukunft?

Fast 50 Jahre dauerte es, bis in Cleveland, Ohio, die erste elektrische Verkehrsampel in Betrieb ging, 1926 blinkte es erstmals in Wien rot und grün (und zwar an der Opernkreuzung). „Zum großflächigen Einsatz kam die Ampel erst im Zuge der Massenmotorisierung“, erklärt Ulrich Leth vom Institut für Verkehrsplanung an der TU Wien. „In Zeiten der Auto-orientierten Planung war die Ampel ein ziemliches Erfolgsrezept. Es ging in erster Linie darum, den Autoverkehr möglichst schnell durch die Stadt zu lotsen.“

Heute geht die Verkehrsplanung eher weg vom Ampeldschungel: Statt einer hohen Regelungsdichte setzt man auf die Verständigung aller Verkehrsteilnehmer untereinander und eine geringere Geschwindigkeit, wie es etwa in Begegnungszonen der Fall ist.