Am Naschmarkt wird es bald einen Radweg geben

Der neue Zwei-Richtungs-Radweg

am Naschmarkt wird gebaut.

Bei einem Zwei-Richtungs-Radweg

gibt es jeweils 2 Fahr-Spuren.

Auf der 1. Fahr-Spur

kann man in die eine Richtung fahren,

auf der 2. Fahr-Spur in die andere Richtung.

Der Radweg wird zwischen der Köstlergasse

und der Nibelungengasse gebaut.

Der Radweg wird 500 Meter lang sein.

Viele Menschen finden

diese Entscheidung schlecht.

Die ÖVP und die FPÖ sagen,

dass es dadurch 60 Parkplätze weniger gibt.

Das finden sie nicht gut.

Für dieses Problem hat sich Maria Vassilakou

eine Lösung überlegt.

Maria Vassilakou ist die

Vize-Bürgermeisterin von Wien.

Naschmarkt-Kunden können

in den öffentlichen Garagen,

die in der Nähe sind, 1 Stunde lang gratis parken.

Für die Bewohner vom Bezirk Mariahilf

wird es in den Garagen Lehargasse,

Operngasse, Kühnplatz und Windmühlgasse,

95 verbilligte Parkplätze geben.

Diese sollen 100 Euro pro Monat kosten.

Die Fahrbahn bei der Linken Wienzeile

wird auch umgebaut,

weil sie stark beschädigt ist.