Am 30. März wird auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 30. März 2019 findet eine weltweite

Aktion für den Klimaschutz statt.

Die Aktion wurde von der

Naturschutz-Organisation WWF gestartet.

Der WWF hat der Aktion

den Namen „ Earth Hour“ gegeben.

Es gibt sie bereits seit 2007.

Die Aktion soll auf den Klimaschutz

aufmerksam machen.

Am 30. März 2019 um 20:30 Uhr,

schalten einige Unternehmen die Lichter

in ihren wichtigsten Gebäuden, für 1 Stunde ab.

Auch bei einigen Wahrzeichen werden

die Beleuchtungen für diese Zeit abgeschalten.

Für dieses Jahr haben die Bundesländer

Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg

zugesagt, bei der Aktion mitzumachen.

Auch viele Städte, Gemeinden und

Unternehmen unterstützen die Aktion.

Im Jahr 2018 waren ungefähr 188

Länder bei der Aktion dabei.

Bei vielen berühmten Wahrzeichen

wurden die Lichter für 1 Stunde abgedreht.

Mitgemacht haben unter anderem

der Big Ben in London, die Pyramiden

in Ägypten und der Eiffelturm in Paris.