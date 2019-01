Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Jänner war der Holocaust-Gedenktag.

Es wurde an die 6 Millionen ermordeten Juden

und die anderen Opfer vom 2. Weltkrieg gedacht.

Mit Holocaust ist die Ermordung von sehr vielen Juden

während dem 2. Weltkrieg gemeint.

Vor 74 Jahren wurden sehr viele Juden aus dem

Konzentrations-Lager Auschwitz befreit.

In Konzentrations-Lagern wurden während dem 2. Weltkrieg

viele Menschen eingesperrt und getötet.

Sehr viele Juden wurden in den Konzentrations-Lagern

mit Gift-Gas ermordet.

Alexander Van der Bellen ist der österreichische Bundespräsident.

Er schrieb auf der Internet-Seite „ Twitter“, dass man aus der Geschichte

vom Holocaust lernen muss und sie nicht vergessen darf.

Van der Bellen sagte, dass man solche Verbrechen in Zukunft

verhindern muss.

Er meinte auch, dass es schmerzt, sich an das Leid von

so vielen Menschen zu erinnern.

Sebastian Kurz ist der österreichische Regierungs-Chef.

Kurz schrieb auf der Internet-Seite „ Twitter“,

dass es die Pflicht aller Österreicher ist,

sich an die Opfer vom Holocaust zu erinnern.

Kurz schrieb auch, dass man dafür sorgen muss,

dass sich der Holocaust nicht wiederholt.

Die SPÖ schrieb auf „ Twitter“,

dass man die Verbrechen vom 2. Weltkrieg nicht vergessen darf.

Angela Merkel ist die deutsche Regierungs-Chefin.

Merkel sagte,

dass der Holocaust-Gedenktag uns daran erinnert,

was Hass gegenüber anderen Menschen anrichten kann.

Sie meinte, dass jeder einzelne Mensch dafür verantwortlich ist,

Juden-Hass, Menschen-Feindlichkeit und Rassen-Hass nicht

nicht zu erlauben.

In der heutigen Zeit ist dies besonders wichtig.