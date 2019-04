Am 11. April war Welt-Parkinson-Tag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 11. April war der Welt-Parkinson-Tag.

Parkinson ist eine Erkrankung vom Nerven-System.

Durch diese Krankheit leiden Betroffene

an steifen Muskeln und Zittern.

Außerdem verursacht die Krankheit

Gang- und Gleichgewichts-Störungen.

Weitere Beschwerden können Sprach-Probleme,

Verdauungs-Probleme, Müdigkeit

und Depressionen sein.

Eine Depression ist eine psychische Erkrankung.

Menschen mit Depressionen sind oft traurig,

fühlen sich nicht gut oder verlieren ihre Interessen.



Die Anzeichen von der Parkinson-Krankheit

zeigen sich nur sehr langsam.

Anfangs sind sich viele Betroffene

nicht darüber bewusst, dass ihre Beschwerden

Anzeichen von der Parkinson-Krankheit sind.

Dabei ist es für eine erfolgreiche Behandlung

wichtig, dass die Krankheit früh erkannt wird.

Wenn zum Beispiel Schwierigkeiten beim

Zuknöpfen von Kleidungs-Stücken auftreten,

oder die Handschrift unleserlich wird,

können das Anzeichen von Parkinson sein.

In Österreich sind ungefähr 20 000

Menschen von Parkinson betroffen.

Durch ständige Untersuchungen und

durch Forschung, findet man immer

mehr über die Parkinson-Krankheit heraus.

Es ist bisher nicht möglich,

die Krankheit zu stoppen.

Inzwischen gibt es aber viele Möglichkeiten,

die Krankheit gut zu kontrollieren.

Weil die Krankheit immer besser erforscht

und besser verstanden wird, haben Forscher

und Ärzte große Hoffnungen, dass die

Krankheit bald geheilt werden kann.

„In den letzten Jahren ist durch 2

Entwicklungen neue Hoffnung für

die Betroffenen entstanden, die Krankheit

auch bremsen oder vielleicht sogar

umkehren zu können“, erklärt ein Forscher.



Die Forscher fanden Veränderungen in den Genen

von Kranken, die eine Ursache für die Krankheit sind.

Ein Gen trägt das Erbgut von einem Menschen in sich.

Im Erbgut sind alle Informationen über

die Eigenschaften von einem Menschen gespeichert.

Im Erbgut von einem Menschen ist zum Beispiel

seine Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe gespeichert.

Das Ziel von den Forschern ist es zurzeit,

Wege zu finden, um die Parkinson-Krankheit

früher erkennen zu können.

In Zukunft soll die Krankheit noch

bevor sie ausbricht, erkannt werden.

Mehr Informationen zu der Parkinson-Krankheit

findet man unter dieser Internet-Seite:

https://www.parkinson-oesterreich.at/