Am 10. November gab es einen Brand in der Nordbahnhalle

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 10. November gab es zur Mittagszeit

einen Brand in der Nordbahnhalle.

Die Nordbahnhalle war früher ein Teil von einem

Bahnhof, den es jetzt nicht mehr gibt.

Die Nordbahnhalle ist im 2. Bezirk in Wien.

Die Feuerwehr benötigte mehrere Stunden,

um das Feuer zu löschen.

Weil das Feuer viel zerstört hat,

gilt das Gebäude nun als einsturzgefährdet.

Deswegen darf es nicht betreten werden.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Es wird aber vermutet, dass der Brand

absichtlich gelegt wurde.

Die Nordbahnhalle wurde seit dem Jahr 2017

als Kulturzentrum verwendet.

Ein Kulturzentrum ist ein Ort,

an dem sich Menschen treffen.

In Kulturzentren finden Veranstaltungen

wie zum Beispiel Ausstellungen, Konzerte

oder Vorträge zu bestimmten Themen, statt.

Im Herbst 2019 wurde bekannt, dass die Halle

noch ein weiteres Jahr

als Kulturzentrum genutzt werden darf.

Der KURIER befragte Einwohner vom

2. und vom 20. Bezirk, ob die Halle

weiterhin als Kulturzentrum benutzt werden soll.

Mehr als die Hälfte der Befragten möchte,

dass die Halle weiterhin als Kulturzentrum genutzt wird.