Alzheimer: Was das Risiko für die Krankheit senkt

Ungefähr 120 000 Menschen leiden

in Österreich an Alzheimer .

Alzheimer ist eine Erkrankung vom Gehirn.

Die Krankheit löst bei den Betroffenen

Gedächtnis-Verlust und Sprach-Verlust aus.

Außerdem verlieren Betroffene oft ihren Orientierungs-Sinn

und finden sich alleine nicht mehr zurecht.

Frauen erkranken doppelt so oft an Alzheimer wie Männer.



Forscher aus den USA fanden nun heraus,

dass man selbst Einfluss darauf hat,

ob man an Alzheimer erkrankt oder nicht.

Durch ein gesundes Leben und regelmäßige

Bewegung kann man das Risiko senken,

an Alzheimer zu erkranken.



Folgende Dinge sollte man unbedingt beachten:

· Nicht Rauchen

· Nicht mehr als ein Bier oder ein Glas Wein am Tag trinken

· Mehr als 3 Portionen Obst und Gemüse am Tag essen

· Wenig Fleisch und 2-mal in der Woche Fisch essen

· Zwischen 2 und 3 Stunden Sport in der Woche machen

· Täglich mindestens 8900 Schritte gehen





Bei der Untersuchung zeigte sich,

dass die Personen, die diese Punkte erfüllt haben,

am wenigsten an Alzheimer erkrankt sind.

Das höchste Risiko hatten die Personen,

die alle Punkte nicht erfüllten.



Bei starken Rauchern kommt es ab dem 40. Lebensjahr

doppelt so oft zu geistigen Beeinträchtigungen,

als bei Nichtrauchern.

Betroffen sind vor allem die Menschen,

die seit mehr als 10 Jahren

täglich 1 Packung Zigaretten rauchen.

Das heißt nicht, dass es zu Alzheimer kommen muss,

wenn man raucht.

Es zeigt aber, dass Rauchen

einen schlechten Einfluss

auf das Gehirn vom Menschen hat.