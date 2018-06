Alleinerziehende Mutter kann Schulausflug nicht bezahlen – Internetnutzer helfen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 8. Juni schrieb eine Nutzerin von der Internetseite Twitter,

dass sie die Schulausflüge und die Ferien-Betreuung

ihrer 4 Kinder nicht bezahlen kann.

Sie schrieb in einem Beitrag auf Twitter,

dass der Aufenthalt für ihre beiden Kinder

im Schul-Landheim und die Ferienbetreuung sehr viel Geld kosten.

Twitter gehört zu den sozialen Medien.

Die Seite wird dafür genutzt,

kurze Textnachrichten im Internet zu verbreiten.

Ein Schul-Landheim ist ein Ort,

wo Lehrer mit Schülern bei einer Projektwoche

miteinander wohnen und arbeiten.

Die Frau schreib in ihrem Beitrag,

dass sie nicht weiß, wann sie ihren

Kindern sagen soll, dass sie nicht mitfahren können.

Wie eine deutsche Internetseite berichtet,

arbeitet die Frau als Krankenschwester für Kinder

und betreut ihre 4 Kinder alleine.

Der Vater der Kinder zahlt nur das Geld an die Kinder,

zudem er gesetzlich verpflichtet ist.

Das ist nicht viel.

Die Frau sagte, dass sie die Verantwortung für ihre Kinder hat.

Sie hat eine Internetseite erstellt, wo Menschen sie mit

so viel Geld unterstützen können, wie sie möchten.

Mittlerweile sind schon ungefähr 14 000 Euro für die Frau gesammelt worden.

Die Frau sagte, dass sie sich sehr über die vielen Spenden freut.

Sie sagte auch, dass sie sehr berührt ist, dass ihr so viele Menschen

helfen wollen und Anteil nehmen an ihrem Leben.