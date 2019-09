Algerien: Neuer Präsident wird am 12. Dezember gewählt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 12. Dezember wird in Algerien ein neuer

Präsident gewählt.

Das hat der vorübergehende Präsident von Algerien,

Abdelkader Bensalah, am 15. September bekannt gegeben.

Das Land hat seit dem Rücktritt vom langjährigen

Präsidenten Abdelaziz Bouteflika nur einen

vorübergehenden Präsidenten.

Bouteflika trat Anfang April nach Protesten

von Bürgern zurück.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Eigentlich hätten die Wahlen für einen neuen Präsidenten

am 4. Juli stattfinden sollen.

Die Kandidaten für die Wahlen waren aber nicht geeignet.

Deshalb fanden keine Wahlen statt.

Die Proteste in Algerien finden weiterhin statt.

Die Bürger protestieren, weil sie nicht zufrieden

mit den Politikern in Algerien sind.