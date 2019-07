Algen verschmutzen Traumstrände

Link zum Original-KURIER-Artikel



Unglaublich viele Algen verschmutzen

zur Zeit die Strände in der Karibik.

Die Karibik ist ein Gebiet das aus vielen Inseln

im Karibischen Meer besteht.

Algen sind Pflanzen, die im Wasser wachsen.

Durch die Hitze gibt es immer mehr Algen.

Die Algen werden an den Strand geschwemmt,

zersetzen sich und verbreiten dabei

einen üblen Geruch nach faulen Eiern.

Arbeiter säubern die Strände jeden Tag

mit Rechen und Traktoren.

Die Algen bedrohen die Nist-Plätze

von Meeres-Schildkröten.

Nist-Plätze nennt man die Plätze,

an denen die Meeres-Schildkröten

ihre Eier legen.

Sie vergraben ihre Eier im Sand.

Experten vermuten, dass Stoffe aus

Dünge-Mitteln der Grund dafür sind,

dass es so viele Algen gibt.

Diese Stoffe können von den Feldern

zum Beispiel über den Regen

ins Meer gespült werden.

Auch die Erderwärmung könnte

ein Grund für die vielen Algen sein.

Durch die Erderwärmung

wird es auf der Welt

sehr schnell wärmer.

Das hat schlimme Folgen

für die Tiere und Menschen.



Schon seit dem Jahr 2011 gab es

in der Karibik und vor Westafrika

immer wieder Algen.

Früher gab es aber nicht so viele

und so große Algen wie jetzt.

Zur Zeit gibt es riesige Algen-Teppiche,

die das Meerwasser bedecken.



An vielen Orten überlegen die Menschen,

wie sie die Algen nutzen können.

Es gibt bereits ein Haus aus Algen-Ziegeln.

Forscher wollen herausfinden, wie man

die Algen weiterhin nutzen kann.