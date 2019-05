„Aktion Rettungsanker“ startet in der Diskothek Volksgarten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem „Wiener Donauinselfest“ im Jahr 2018

gibt es die „Aktion Rettungsanker“.

Bei dieser Aktion können sich Frauen

an Mitarbeiter wenden, wenn sie

von Männern beschimpft wurden

oder wenn sie gegen ihren Willen angefasst wurden.

Es gibt diese Aktion auch in allen Bädern in Wien

und bei den Wiener Linien.

Am 22. Mai sagte Frauen-Stadt-Rätin Kathrin Gaal,

dass es die „Aktion Rettungsanker“ jetzt auch

in Lokalen in Wien geben wird.

Das Test-Projekt ist die Diskothek Volksgarten in Wien.

Frauen können zu den Mitarbeitern kommen,

wenn sie Hilfe brauchen.

Mit der Frage „Ist Luise hier?“, zeigen sie,

dass sie Hilfe brauchen.

Die Mitarbeiter können der Frau dann ein Taxi rufen

oder eine Person rufen, der die Frau vertraut.

Die Mitarbeiter tragen Ansteck-Nadeln

mit einem Anker-Symbol auf ihren T-Shirts.

So sollen die Frauen gleich erkennen,

dass das Lokal bei der Aktion Rettungsanker mitmacht.

Ähnliche Projekte gibt es auch

in anderen Bundesländern in Österreich,

in Deutschland und auch in Großbritannien.