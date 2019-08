Affen denken ähnlich wie die Menschen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben eine Untersuchung gemacht.

Sie wollten herausfinden, wie lange sich Affen

bestimmte Dinge merken können.

Die Forscher untersuchten

das Denk-Verhalten der Tiere.

Für die Untersuchung wurden 13 Affen getestet.

Bei der Untersuchung konnten die Affen

beobachten, wie Futter für sie in

unterschiedlichen Boxen versteckt wurde.

Die Affen mussten dann eine Box auswählen.

Wenn sie eine Box mit Futter fanden,

durften sie das Futter als Belohnung essen.

Als Herausforderung für die Affen,

wurden die Boxen nach jedem Versuch

für 15 Sekunden abgedeckt.

Außerdem wurden die Affen durch

andere Aufgaben abgelenkt.

Die Forscher wollten herausfinden,

ob die Affen sich merken können,

in welche Boxen sie schon geschaut haben.

Es gab große Unterschiede bei den Affen.



Bei den Tieren, die gute Ergebnisse hatten,

wurden die Aufgaben schwieriger gemacht.

Die Untersuchung zeigte, dass sich die Affen

schwerer getan haben, wenn sie abgelenkt wurden.

Das ist auch bei Menschen so.

Je mehr ein Mensch abgelenkt wird,

desto schwerer fällt es ihm,

sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Ein großer Unterschied zwischen

Menschen und Affen war aber,

dass die Affen nicht auf die Idee kamen,

die Boxen nach der Reihe auszuwählen.

Die Tests wurden mehrere Monate lang

immer wiederholt.

Die Ergebnisse veränderten sich kaum.

Insgesamt fanden die Forscher aber viele

Ähnlichkeiten im Denk-Verhalten

von Affen und von Menschen.

Das Denk-Verhalten von den Affen vergleichen

die Forscher mit dem von 7-jährigen Kindern.