Ärger wegen Treffen von Özil und Gündogan mit türkischem Präsidenten

Am 15. Mai trafen sich 2 Fußball-Spieler

der deutschen National-Mannschaft mit

Recep Tayyip Erdogan, dem Präsidenten der Türkei.

Das Treffen fand in London statt.

Erdogan ist zurzeit auf Staatsbesuch in London.

Dort wurde er von der Königin von Großbritannien

und der Premier-Ministerin Theresa May empfangen.

Die 2 Fußball-Spieler heißen

Mesut Özil und Ilkay Gündogan.

Sie ließen sich mit Erdogan fotografieren.

Gündogan hält auf einem von den Fotos

ein Trikot hoch, auf dem auf Türkisch steht:

„Mit großem Respekt für meinen Präsidenten“.

Mit dem Treffen und mit den Fotos

sorgten die beiden für Ärger.

Der türkische Präsident Erdogan

möchte die Präsidentschafts-Wahl in der Türkei

vorverlegen und macht im Internet mit den

Fotos Wahl-Werbung für sich selbst.

Am 24. Juni wird in der Türkei gewählt.



Erdogan wird innerhalb der EU stark kritisiert,

weil ihm vorgeworfen wird,

dass er Journalisten verfolgen und einsperren

lässt, die mit seiner Regierung nicht

einverstanden sind.

Kritisieren heißt, dass man sagt,

wenn man etwas nicht gut findet oder damit

nicht einverstanden ist.

Außerdem möchte Erdogan seine Macht in der Türkei

immer weiter vergrößern,

was von anderen Ländern auch kritisiert wird.

Özil und Gündogan zeigen mit den Fotos,

dass sie Erdogans Politik gut finden.

Der Deutsche Fußball-Bund,

auch DFB genannt, sagt, dass das

der deutschen National-Mannschaft schadet.