Änderungen beim Internet-Banking: Was man darüber wissen sollte

Ab dem 14. September gibt es

neue Bestimmungen fürs Internet-Banking.

Mit dem Internet-Banking kann man sein Bank-Konto

über das Internet verwalten und Zahlungen

und Überweisungen durchführen.

Die neuen Bestimmungen sollen

das Internet-Banking sicherer machen.

Viele befürchten, dass das Internet-Banking

dadurch komplizierter wird.

Mehr Sicherheit

Ab dem 14. September muss man immer auf mindestens

2 Wegen nachweisen, dass man berechtigt ist,

aufs Konto zuzugreifen.

Um sich im Internet-Banking anmelden zu können,

braucht man Verfügernummer,

Passwort und Sicherheits-Abfrage.

Wenn man diese Informationen richtig eingibt,

gilt das als 1. Nachweis für die Berechtigung.

Für den 2. Nachweis braucht man entweder ein Handy,

ein Karten-Lesegerät, oder die Möglichkeit

für eine Fingerabdruck-Überprüfung.



Keine TAN-Listen mehr

Ab dem 14. September sind TAN-Listen nicht mehr erlaubt.

Auf TAN-Listen stehen Codes aufgelistet,

die man für Überweisungen braucht.

Ein TAN-Code ist ein Kennwort,

dass vor allem beim

Internet-Banking verwendet wird.

Jeder TAN-Code funktioniert 1 Mal, für 1 Überweisung.

Die TAN-Listen sind nicht mehr sicher genug.

Sie können zum Beispiel gestohlen oder verlegt werden.

Übers Handy kann man weiterhin TAN-Codes empfangen,

zum Beispiel per SMS.



Push-TAN

Eine neue Möglichkeit fürs Empfangen von TAN-Codes

ist die Push-TAN.

Push-TAN-Codes werden über eine App fürs Handy

an den Kunden übermittelt.

Apps sind Programme fürs Handy oder den PC.

Wenn man die App öffnen will, muss man

ebenfalls ein Passwort eingeben.

Dadurch entsteht wieder mehr Sicherheit.



Einkaufen im Internet

Um in Zukunft im Internet einkaufen zu können,

muss man neben den Karten-Daten auch ein

2. Mal nachweisen, dass man berechtigt ist,

aufs Konto zuzugreifen.

Das ist zum Beispiel auch über die Push-TAN möglich.

Hält man sich nicht an die Vorgaben der Bank,

kann man den Zugang zum Internet-Banking verlieren.