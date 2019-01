Änderungen bei „WhatsApp“ sollen die Verbreitung von Falsch-Nachrichten verhindern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 21. Jänner gab „ WhatsApp“ Änderungen bekannt.

In Zukunft kann man WhatsApp-Nachrichten nur mehr

an bis zu 5 Personen und Gruppen weiterleiten.

WhatsApp ist ein Programm für das Handy,

mit dem man Nachrichten, Bilder und Videos gratis versenden kann.

Mit der Änderung möchte WhatsApp Fake-News

im Internet bekämpfen.

Fake-News ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Falsch-Nachrichten.

Diese Regelung gab es als erstes im Juli 2018 in Indien.

Über Whats-App wurden in Indien nämlich

Falsch-Nachrichten versendet.

WhatsApp wurde in Indien für Morde verantwortlich gemacht,

die von Personen verbotenerweise durchgeführt wurden.

Trotz der neuen Regelung können sich WhatsApp-Nachrichten

sehr schnell verbreiten.

Pro WhatsApp-Gruppe sind 256 Internet-Nutzer erlaubt.

Wenn man eine Nachricht an 5 Gruppen mit

je 256 Mitgliedern versendet, können diese Nachrichten

1 280 Nutzer lesen.