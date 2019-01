WhatsApp schränkt Weiterleiten ein, um Fake News zu bekämpfen

WhatsApp hat in vielen Ländern damit zu kämpfen, dass der Service für die Verbreitung von Falschnachrichten und Propaganda verwendet wird. Um das einzudämmen, wird es nur noch möglich sein, Nachrichten an bis zu fünf Personen und Gruppen weiterzuleiten. Das gab die Facebook-Tochter am Montag in Jakarta bekannt, wie Reuters berichtete.