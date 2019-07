Abfahr-Verbot jetzt auch in Salzburg

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Bundesland Salzburg sind

vom 13. Juli bis zum 18. August

fast alle Autobahn-Abfahrten auf der Tauern-Autobahn

für Urlauber gesperrt, die mit dem Auto fahren.

Das Abfahr-Verbot gilt immer jeden Samstag und Sonntag

von 6:00 Uhr in der Früh bis 20:00 Uhr am Abend.

Mit der Sperre möchte Salzburg,

dass Urlauber auch bei einem Verkehrs-Stau

auf der Tauern-Autobahn bleiben.

Wenn ein Verkehrs-Stau ist,

fahren Urlauber oft mit ihrem Auto

von der Autobahn ab,

um schneller ans Ziel zu kommen.

Die Urlauber fahren dann oft

durch die kleinen Gemeinden.

Das ist für die Gemeinden aber nicht gut,

weil dadurch mehr Lärm, Verkehr

und Luft-Verschmutzung entsteht.

Mit dem Abfahr-Verbot sollen die Gemeinden,

die der Nähe der Autobahn liegen, entlastet werden.

Als erstes Bundesland beschloss Tirol ein Abfahr-Verbot.

Das Abfahr-Verbot in Tirol gilt seit dem 5. Juli 2019

in den Bezirken Reutte und Kufstein.

Tirol möchte damit die Fernpass-Route

und auch den Bezirk Kufstein entlasten.

Der Fernpass ist ein Gebirgs-Pass in den Alpen von Tirol.