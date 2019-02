Abbiege-Assistenten für Lkws werden doch nicht verpflichtend

Link zum Original-KURIER-Artikel

Nachdem ein 9-jähriger Bub von

einem Lkw überfahren und getötet wurde,

wollten viele Leute, dass Lkws sicherer werden.

Mit einer Unterschriften-Aktion wollte

man erreichen, dass Abbiege-Assistenten

für Lkws verpflichtend werden.

Trotz 70 000 Menschen, die die

Unterschriften-Aktion unterschrieben haben,

wird es erst einmal keinen verpflichtenden

Abbiege-Assistenten für Lkws geben.

Der Grund dafür ist laut Verkehrsminister

Norbert Hofer, dass die Technik

noch nicht gut genug ist.

Es gibt zwar schon Abbiege-Assistenten

zu kaufen, aber die Systeme sind

laut Hofer noch nicht fehlerfrei.

Eine Änderung in der Straßenverkehrs-Ordnung

soll noch vor dem Sommer umgesetzt werden.

An Kreuzungen, wo es gefährlich ist,

mit einem Lkw abzubiegen, sollen

Spiegel angebracht werden.

Wenn sich keine Verbesserung dadurch

zeigt, sollen an diesen Stellen

keine Lkws mehr abbiegen dürfen.

Der Abbiege-Assistent für Lkws soll

erst ab dem Jahr 2024 verpflichtet sein.