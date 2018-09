Ab Weihnachten gibt es eine neue Straßenbahn in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Flexity-Straßenbahn wird ab Weihnachten

auf der Linie 67 vom Bahnhof Favoriten aus unterwegs sein.

Es werden bis 2025 weitere

15 bis 23 Flexity-Straßenbahnen pro Jahr gebaut.

Das bedeutet, dass die alten Straßenbahnen

bis 2025 durch die neuen komplett ersetzt werden.

Von außen schaut die Straßenbahn schmal aus,

aber im inneren ist viel Platz.

2 Rollstühle und insgesamt 8 Kinderwägen

haben in der Straßenbahn Platz.

Auch das einsteigen und aussteigen

ist in den neuen Straßenbahnen leichter,

weil im Bereich der Türe mehr Platz ist.

Es können 211 Menschen in der Straßenbahn mit fahren.