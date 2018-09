„Flexity-Bim“ ab Weihnachten auf der Linie 67 unterwegs

„Flexity loves you“ prangt auf der Anzeige, der neuen Flexity-Straßenbahn der Wiener Linien. Ob die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht, wird sich erst weisen. Bis Weihnachten müssen sich die Wiener Öffi-Nutzer mit ihrem Urteil jedenfalls noch gedulden, erst dann sollen die ersten Garnituren durch die Stadt fahren und nach und nach die alten Hochflurstraßenbahnen ersetzen.

Zuvor haben die Öffi-Stadträtin Ulli Sima und der Geschäftsführer der Wiener Linien Günter Steinbauer zu einer Probefahrt für Medienvertreter um den Ring geladen. Der Wettergott ist milde gestimmt - strahlender Sonnenschein bringt die 34 Meter lange und 2,4 Meter breite Niederflur-Bim des Herstellers Bombardier zum Glänzen. Passanten nutzen die Gelegenheit und begutachten das 211 Fahrgästen Platz bietende Fahrzeug neugierig. Einer berührt die schnittig wirkende Bim gar ehrfürchtig staunend.

Viele Worte verliert Öffi-Stadträtin Ulli Sima nicht vor der Fahrt. Als sie einsteigt, muss sie ihre Füße nicht sonderlich hoch heben. Mit lediglich 215 Millimetern wird Wien auch in Zukunft die weltweit niedrigste Einstiegshöhe bei Straßenbahnen bieten. So schmal die Flexity-Bim von außen auch wirkt, innen wartet sie mit viel Raum auf. Zulasten so manchen Sitzplatzes wurde Platz für zwei Rollstühle und acht Kinderwägen geschaffen. Offen gestaltete Bereiche ermöglichen reibungsloseres Ein- und Aussteigen. Die Farbpalette erinnert an die Niederflurmodelle „ULF“ des Herstellers Siemens, die seit 1997 in Wien verkehrt: gelbe Haltestangen, rote Sitze, grauer Boden.