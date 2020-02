Ab März gibt es in einigen Supermärkten wieder Pfand-Milchflaschen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Seit 2018 kann man in vielen Supermärkten

Milch in Glasflaschen kaufen.

Bisher waren das aber keine Pfandflaschen.

Pfandflaschen werden mehrmals verwendet.

Wenn man etwas in einer Pfandflasche kauft,

bezahlt man nicht nur für den Inhalt.

Man bezahlt auch einen kleinen Betrag für die Flasche.

Pfandflaschen kann man, wenn sie leer sind,

wieder im Supermarkt zurückgeben.

Dann erhält man den Betrag

für die Pfandflasche wieder zurück.



Ab März kann man bei

Billa, Merkur, Adeg und bei Spar,

Milch in Pfandflaschen aus Glas kaufen.

Pro Flasche soll der Pfand 22 Cent betragen.

Das Ziel ist es, ganz auf ein

Mehrweg-System umzustellen.

Das heißt, dass die ausgetrunkenen Flaschen

wieder zum Händler zurückgebracht werden.

Der Händler reinigt die Flaschen,

füllt sie auf und verkauft sie wieder.