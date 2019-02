Ab Februar gibt es Waffenverbots-Zonen in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab 1. Februar gelten

2 Waffenverbots-Zonen in Wien.

Die Zonen sind am Praterstern

und am Franz-Josefs-Kai.

Die Polizei möchte damit

erreichen, dass gefährliche

Angriffe mit Waffen weniger werden.

Die Regeln sind aber nicht

für beide Zonen gleich.

Das Verbot gilt am Praterstern

täglich, den ganzen Tag.

Am Franz-Josefs-Kai

gilt das Verbot zwischen

8 Uhr am Abend bis 8 Uhr Früh.

Diese Orte sind ausgewählt

worden, weil dort öfter

Angriffe mit Waffen stattfinden.

Am Praterstern betrifft das Waffenverbot

die Venediger-Au und die

Kaiserwiese am Prater.

Das Waffenverbot am Franz-Josefs-Kai

betrifft die U-Bahn-Station Schottenring,

den Treppelweg beim Flex und beide

Seiten vom Donaukanal.

In den Verbots-Zonen sind nicht nur

Schuss-Waffen verboten.

Verboten sind auch andere

Gegenstände, mit denen Menschen

schwer verletzt werden können.

Pfeffersprays, die zur Verteidigung

von einem Angriff verwendet werden,

sind weiterhin erlaubt.

Wenn das Verbot nicht eingehalten

wird, wird dem Täter die Waffe

weggenommen.

Außerdem muss man 500 Euro

Strafe zahlen.

Das Waffenverbot gilt vorerst 3 Monate.

Das Verbot kann aber verlängert werden.

Die Waffenverbots-Zonen gelten

vorerst bis Anfang Mai.