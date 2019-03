Ab 1. Juni gibt es beim Fußball neue Regeln

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 2. März 2019 wurden neue Regeln für den

Weltfußball beschlossen.

Die neuen Regeln sollen ab dem 1. Juni 2019 gelten.

Die neuen Regeln im Überblick:

Handspiel

Spielt ein Spieler den Ball mit dem Kopf ab, der dann

unabsichtlich mit den Armen oder Händen berührt wird,

gilt das im Moment noch nicht als Verstoß beim Fußball.

In Zukunft wird das geändert.

Unbeabsichtigte Handspiele werden dann auch

als Verstoß gegolten.

Auch Handspiele oberhalb der Schulterhöhe werden strafbar.

Karten für Trainer

In Zukunft wird es auch für Trainer gelbe und rote Karten geben.

Damit will man schlechtes Benehmen von Trainern bestrafen.

Spielerwechsel

Das Auswechseln von Spielern im Fußball dauert

normalerweise ungefähr 2 Minuten und 57 Sekunden.

Um Zeit beim Auswechseln zu sparen, müssen die

Spieler das Spielfeld in Zukunft an der nächstgelegensten

Außenlinie verlassen.

Abstöße

In Zukunft muss bei Abstößen oder Freistößen der Ball nicht

mehr den Strafraum verlassen, bevor ihn ein anderer Spieler

berühren darf.

Freistöße

Bei einem Freistoß dürfen Spieler der gegnerischen Mannschaft

nicht mehr nah nebeneinander stehen.

Sie müssen mindestens einen Meter Abstand halten.

Schiedsrichterball

Einen Schiedsrichterball kann es geben, wenn der

Schiedsrichter das Spiel unterbricht.

Es gibt verschiedene Situationen, in denen der

Schiedsrichterball zum Einsatz kommt.

Dabei lässt der Schiedsrichter den Ball an der Stelle von oben fallen,

wo er vor der Unterbrechung zuletzt war.

In Zukunft soll es auch einen Schiedsrichterball geben,

wenn der Schiedsrichter mit dem Ball abgeschossen wird.