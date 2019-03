Fußball runderneuert: Das wird ab dem 1. Juni anders

Sie sind die Regelhüter des Fußballs. Viele vermuten in ihnen ein Gremium aus älteren Funktionären, die gewichtig auf ihren Regelbüchern sitzen und sich keinen Millimeter bewegen wollen. Dem ist aber nicht so. Die Einführung des Video-Assistant-Referees und dessen gelungene Premiere bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist der beste Beweis: Das IFAB ( International Football Association Board) denkt durchaus zukunftsorientiert.

Am Samstag hat das Komitee, dem auch einige Damen angehören, in Aberdeen ( Schottland) weitere Regeländerungen im Fußball beschlossen, die ab dem 1. Juni 2019 gelten werden. Die Neuheiten und deren Hintergründe im Überblick:

Handspiel

Die am meisten diskutierte Regel im Fußball soll künftig für die Schiedsrichter einfacher anzuwenden sein. Bisher galt stets die Absicht als Kriterium bei der Beurteilung, ob ein Handspiel nun zu ahnden ist oder nicht. Künftig kann auch unabsichtliches Handspiel bestraft werden. Und zwar bei Toren, die mit der Hand erzielt werden. Ausschlaggebend für diese Änderung war ein Tor von Neymar im Trikot des FC Barcelona im Champions-League-Finale 2015 in Berlin gegen Juventus Turin. Der Brasilianer köpfelte sich in der Schlussphase selbst an die Hand, von dort sprang der Ball ins Tor. Obwohl das Handspiel natürlich nicht absichtlich war, wurde der Treffer vom Schiedsrichter aberkannt: nach den alten Regeln eine Fehlentscheidung, die dennoch von vielen Seiten gutgeheißen wurde. Mit der Hand, so der allgemeine Tenor, könne man doch im Fußball kein Tor erzielen.

Dieser Logik wurde jetzt im Regelwerk Geltung verschafft. Gleiches gilt für Tore, denen in der Entstehung ein Handspiel der angreifenden Mannschaft vorausging. Strafbar soll künftig auch jedes Handspiel sein, das oberhalb der Schulterhöhe stattfindet.