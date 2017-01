Aarhus ist Kultur-Hauptstadt 2017

Link zum Original-KURIER-Artikel

Aarhus ist eine Stadt in Dänemark.

Die Stadt gilt als Top-Reise-Ziel für Urlauber.

Aarhus hat viel zu bieten.

Es gibt unterschiedliche kulturelle Einrichtungen,

gute Gasthäuser

und die Menschen sind entspannt.

Außerdem hat Aarhus wunderschöne moderne Häuser.

In der Seestadt "Aarhus Ö" gibt es zum Beispiel

spitz-zulaufende Häuser mit türkisen Balkonen.

Natürlich gibt es auch eine richtige Altstadt.

In der Altstadt gibt es Geschäfte, Cafés und Gasthäuser.

Der Stadtkern schaut mittelalterlich aus.

Aber es gibt auch Häuser, die sind gelb und orange.

In der Altstadt gibt es ein Freilicht-Museum,

das aus verschiedenen Zeiträumen zusammengesetzt ist.

Man kann auch gut essen.

In Aarhus gibt es 3 Restaurants, die einen Stern haben.

Das ist eine Auszeichnung für gutes Essen.