900 HTL- Schüler unterstützen Mitschüler aus Afghanistan

900 Schüler in St. Pölten setzten sich öffentlich

gegen eine Abschiebung von einem

afghanischen Schüler ein.

HTL ist die Abkürzung für höhere technische Lehranstalt.

Abschiebung bedeutet, dass ein Flüchtling

in sein Heimatland zurückgeschickt wird.



Der Afghane ist seit 3 Jahren in der HTL in St. Pölten

und hat sich gut eingelebt.

Jetzt könnte er nach Afghanistan

abgeschoben werden.

Seine Mitschüler verstehen nicht, warum er

abgeschoben werden soll.

Sie meinen, wer sich gut einlebt

und gute Leistungen erbringt, den sollte

man nicht abschieben.

Ein Lehrer findet, dass Afghanistan kein Platz ist,

wo der Schüler gut leben kann.

Er hat dort auch keine Verwandten.

Der Schüler lebt schon

seit 4 Jahren in Österreich.

Als Kind hat er mit seiner Familie

sein Heimatland verlassen.

In Afghanistan ist der Schüler

auch nicht in Sicherheit weil er dort

zu einer bestimmten Volksgruppe gehört.

Diese Gruppe wird in Afghanistan verfolgt.

Der Schüler ist nicht der einzige, der von

einer Abschiebung betroffen ist.

15 Schüler könnten bald abgeschoben werden.

Einer von den Betroffenen ist Cuhlam.

Cuhlam lebt seit 4 Jahren in Österreich

und geht gerne zur Schule.

Es ist traurig darüber, dass er Österreich

wahrscheinlich bald verlassen muss.

Seine Mitschüler wollen etwas dagegen tun,

dass Cuhlam abgeschoben wird.