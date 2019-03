900 HTL-Schüler protestierten gegen Abschiebung von Schulkollegen

15 Schüler betroffen

Der 23-jährige Afghane ist nicht der einzige Betroffene. Insgesamt könnten rund 15 Schüler in der kommenden Zeit so aus den Klassenzimmern verschwinden. Viele von ihnen Afghanen, die in erster Instanz einen negativen Asylbescheid erhalten haben.

Einer von ihnen ist Cuhlam N., der 21-Jährige ist seit vier Jahren in Österreich. "Ich gehe gern zur Schule. Es macht mich traurig, dass ich Österreich vermutlich bald verlassen muss", sagt der HTL-Schüler.

Die Schüler und Schmid wollen da nicht tatenlos zusehen. Bis in die Präsidentschaftskanzlei ist der Lehrer mit seinem Anliegen vorgedrungen. Vergebens. Nun wollten sie zumindest gehört werden.