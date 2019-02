9 Personen wegen Doping bei der Nordischen WM festgenommen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Februar wurden bei der Nordischen

WM in Tirol 9 Personen festgenommen.

Die Nordische Weltmeisterschaft ist ein Ski-Wettbewerb.

Die österreichischen Langläufer Dominik

Baldauf und Max Hauke wurden festgenommen.

Als Grund wurde Eigenblut-Doping genannt, was

im Sport verboten ist.

Blut-Doping ist eine verbotene Methode, um Sportler

leistungsfähiger zu machen.

Bereits bei den Olympischen Spielen 2006 und 2014

wurden Mitglieder vom österreichischen Langlauf-Team

beim Doping erwischt.

ÖSV-Langlaufchef Markus Gandler ist schockiert.

Er sagt, dass Baldauf und Hauke wegen Doping nie

auffällig waren.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat erklärt,

dass Markus Gandler entlassen wird.

Er wird noch bis zum Ende der WM bleiben.

Ein Arzt aus Deutschland ist ein Hauptverdächtiger.

Er wurde auch festgenommen.

Die Polizei hat schon seit mehreren Monaten ermittelt.

Der deutsche Arzt soll mit Kollegen schon seit Jahren Blutdoping

an Sportlern durchführen.

Die Verdächtigen werden derzeit befragt.

Innerhalb von 48 Stunden wird dann entschieden, ob sie

in Untersuchungshaft kommen.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass weitere Personen

betroffen sind.