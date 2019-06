8 Tipps für Autofahrer, die in den Sommerurlaub fahren wollen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Hier sind 8 Tipps,

wie man häufige Fehler am Auto

selbst überprüfen kann,

bevor man in den Urlaub fährt.



Reifen-Kontrolle



Ein Reifen ist dann abgefahren,

wenn die Tiefe weniger als

ungefähr 2 Millimeter beträgt.

Optimal sind 3 bis 4 Millimeter.

Das Messen der Reifen ist mit einer

Ein-Euro-Münze möglich.

Wenn der Rand der Münze

in den Rillen der Reifen verschwindet,

sind die Reifen in Ordnung.

Wenn man die Münze noch sieht,

braucht das Auto neue Reifen.



Reifendruck



Es ist auch wichtig,

den Druck der Reifen zu überprüfen.

Die Werte des Reifendrucks sind in

der Bedienungs-Anleitung beschrieben.

Man findet die Werte meistens

auch in der Fahrertür.

Bei den Werten gibt es den Teil-Lastdruck

und den Voll-Lastdruck.

Der Voll-Lastdruck ist bei langen Strecken notwendig

und der Teil-Lastdruck bei normaler Beladung.

Zum Prüfen fährt man am besten

mit kalten Reifen zur Tankstelle.

Gut ist es auch,

wenn man die Ersatz-Reifen

vor der Reise überprüft.



Öl-Stand überprüfen



Bevor man mit dem Auto weit weg fährt,

sollte man auch den Öl-Stand überprüfen.

Dazu öffnet man die Motorhaube

und nimmt den Öl-Stab hinaus.

Man kann den Öl-Stand an den

Markierungen vom Öl-Stab abmessen.

Wenn der Öl-Stand niedrig oder

darunter ist, füllt man ihn nach

und misst ihn dann nochmal nach.



Brems-Flüssigkeit



Wenn es beim Autofahren

zu Schleif-Geräuschen kommt,

ist eine Überprüfung

von der Brems-Flüssigkeit notwendig.

Die Brems-Flüssigkeit füllt man

mit einem Trichter beim Auto ein.

Die Brems-Flüssigkeit sollte man

alle 2 Jahre austauschen.



Kühl-Flüssigkeit



Die Kühl-Flüssigkeit ist im Motor-Raum

in einem eigenen Behälter.

Der Behälter ist meistens weiß.

Wenn in dem Behälter

zu viel Kühl-Flüssigkeit ist,

muss das Auto in die Werkstatt.



Scheiben-Wasser



Es ist auch notwendig, das Scheiben-Wasser

regelmäßig beim Auto nachzufüllen.

Der Behälter dafür ist leicht im Motor-Raum zu finden.

Scheiben-Wasser bekommt man bei der Tankstelle.



Batterie



Bevor man in den Urlaub fährt,

ist es notwendig, die Auto-Batterie zu überprüfen.

Wenn das Licht der Batterie beim Auto

schwächer wird, ist ein Wechsel notwendig.

Die Batterie kann der Auto-Fahrer selbst auswechseln,

er kann aber auch zu einer Werkstatt damit gehen.



Fahrzeug-Beleuchtung



Die Lampen kann der Auto-Fahrer

auch selbst austauschen.

Dazu muss der Auto-Fahrer bei

einer trockenen Stelle parken

und die Zündung und das Licht

beim Auto ausschalten.

Man kann aber auch

zu einer Werkstatt damit gehen.