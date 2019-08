7 besondere Seen in Europa

Link zum Original-KURIER-Artikel

Auf der ganzen Welt gibt es

ungefähr 1,4 Millionen Seen.

Einige davon sind besonders.

Hier sind 7 besondere Seen,

die man in Europa finden kann:

Plitvicer Seen, Kroatien

Im Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien

gibt es 16 Seen, die durch Wasserfälle

miteinander verbunden sind.

Der Nationalpark sieht zu

jeder Jahreszeit gleich aus.

Es gibt auch Wanderwege,

die durch den Nationalpark führen.

Lago Maggiore, Italien

Die Insel Isola Bella befindet sich im Lago Maggiore.

Das Besondere an der Insel ist,

dass sie von der Ferne aus wie ein Schiff aussieht.

Auf der Insel gibt es auch einen großen Garten

im englischen und italienischen Stil.

Bodensee, Deutschland

Der Bodensee grenzt an 4 verschiedene Länder:

Österreich, Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz.

Auf dem Boden vom See haben Forscher

ungefähr 170 Steinhügel entdeckt.

Die Steinhügel haben einen

Durchmesser von 15 bis 30 Metern.

Die Hügel wurden von Menschen gebaut.

Lakes of Killarney, Irland

Auf der Halbinsel Iveragh

gibt es die Lakes of Killarney.

Die Lakes of Killarney sind 3

miteinander verbundene Seen.

Edersee, Deutschland

Vor über 100 Jahren wurden 3 Dörfer

beim Bau der Edertal-Sperre mit Wasser überflutet.

Taucht man im Edersee, kann man diese 3 Dörfer erkunden.

Im Herbst ist das Wasser im Edersee niedriger.

Dann kann man die Dörfer komplett sehen.

Las Salinas de Torrevieja, Spanien

Die Las Salinas de Torrevieja

sind mehrere Salzseen.

Das besondere an diesen Seen

ist die rosa Farbe vom Wasser.

Für das rosa Wasser sind

bestimmte Algen verantwortlich.

In den Seen ist das Baden erlaubt

und das Wasser ist gut für die Gesundheit.

Mälarsee, Schweden

Der Mälarsee ist der drittgrößte See in Schweden.

Dort befindet sich das Utter Inn.

Das Utter Inn ist ein Unterwasser-Hotel.

Die Hotel-Zimmer liegen 3 Meter

unter der Wasser-Oberfläche.

Durch die Fenster kann man

unter Wasser den See ansehen.