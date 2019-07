69. Feuerwehr-Meisterschaften in Niederösterreich

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Traisen im Bezirk Lililenfeld fanden

am 30. Juni die 69. Niederösterreichischen

Feuerwehr-Meisterschaften statt.

Über 10.000 Teilnehmer nahem daran teil.

Die schnellste Feuerwehr in Niederösterreich

kommt aus Bischofstetten aus dem

Bezirk Melk.



Feuerwehr-Meisterschaften sind Wettbewerbe

zwischen den freiwilligen Feuerwehren.

Die meisten Feuerwehren

in Österreich sind freiwillige Feuerwehren.

Freiwillig heißt, dass Menschen

in ihrer Freizeit und ohne Bezahlung etwas tun.

Man nennt das auch ehren-amtlich.

Bei den Feuerwehr-Wettbewerben messen

sich die Mitglieder der Feuerwehren.

Es geht darum, wer am schnellsten

bestimmte Rettungs-Maßnahmen machen kann.

Es gibt für die Sieger verschiedene

Leistungs-Abzeichen in Bronze und Silber.



Wenn es wirklich brennen sollte,

sind die freiwilligen Feuerwehren gut vorbereitet.

In Niederösterreich gibt es ungefähr 100.000 Menschen,

die in freiwilligen Feuerwehren tätig sind.

Fast 70.000 Rettungs-Einsätze gibt es pro Jahr.