6 Österreicher sind für den Deutschen Buchpreis vorgeschlagen

6 Österreicher können den

Deutschen Buchpreis gewinnen.

Beim Deutschen Buchpreis wird der beste Roman

in deutscher Sprache ausgezeichnet.



Zu den Österreichern zählen:

Raphaela Edelbauer mit „Das flüssige Land“,

Andrea Grill mit „Cherubino“, Angela Lehner

mit „Vater unser“, Eva Schmidt

mit „Die untalentierte Lügnerin“,

Marlene Streeruwitz mit „Flammenwand“

und Tonio Schachinger mit

seinem ersten Roman „Nicht wie ihr“.

Insgesamt stehen 20 Personen auf der Liste,

die für den Deutschen Buchpreis

vorgeschlagen sind.

Die Liste wird am 17. September

auf 6 Personen gekürzt.

Der Sieger wird am 14. Oktober genannt.

Der Sieger bekommt 25 000 Euro.

Die restlichen 5 Personen auf der Liste

bekommen jeweils 2 500 Euro.

Im Jahr 2017 gewann der österreichische

Schriftsteller Robert Menasse mit

„Die Hauptstadt“ den Deutschen Buchpreis.