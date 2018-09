5 Reisetipps für Schokoladen-Liebhaber

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen essen gerne Schokolade.

Es gibt sogar 2 Schokoladen-Feiertage.

Den Internationalen Tag der Schokolade am 13. September

und den Welt-Schokoladentag am 7. Juli.

Hier kommen ein paar Reisetipps speziell für Schokoladen- Liebhaber.

Belgien

In der belgischen Stadt Brüssel können die Besucher

selbst Schokolade herstellen.

Die Teilnehmer lernen zuerst, wie belgische Schokolade

hergestellt wird.

Danach dürfen die Teilnehmer selbst mitarbeiten.

In kleinen Gruppen lernen die Besucher, wie die Schokolade

richtig hergestellt wird, damit sie so richtig knackig

und glänzend wird.

Die Teilnehmer können dann ihre eigene Schokolade

mit nach Hause nehmen.

Die Führung kostet 41 Euro.

Schweiz

Im Dorf Broc befindet sich die bekannteste Schokoladenfabrik

in der Schweiz: „Maison Cailler“.

Auf einer Entdeckungs-Tour in der Schweiz erfahren

die Besucher etwas über die Geschichte und die Tradition

von dem bekannten Schokoladen-Hersteller „Cailler“

aus der Schweiz.

Die Teilnehmer können dort 30 verschiedene Pralinen kosten.

Die Führung kostet 140 Euro.

Frankreich

In der französischen Hauptstadt Paris können die Besucher,

die dunkle Schokolade mögen, an einer 2-stündigen

Führung teilnehmen.

Die Besucher können sich dabei durch verschiedene

Sorten durchkosten.

Die Besucher können auch die verschiedenen Kakaobohnen-

Arten kennenlernen.

Außerdem erfahren sie, wo die Kakaobohne herkommt,

über die Geschichte der Kakaobohne und wie sie

nach Europa gekommen ist.

Die Führung kostet 120 Euro.

New York

Bei der Führung durch New York halten die Besucher

bei 4 verschiedenen Schokoladen-Geschäften an.

Der Spruch von einem Schokoladen-Geschäft

aus einem New Yorker Stadtteil lautet: „Schokolade

ist gut für dich“.

Bei einem anderen Schokoladen-Geschäft dürfen

die Besucher einen Schokoladen-Kuchen

kosten, der durch die Fernseh-Sprecherin Oprah

Winfrey bekannt wurde.

Beim nächsten Zwischenstopp gibt es selbstgemachte,

würzige Schokolade.

Im New Yorker Stadtteil Manhattan kann man

handgemachte Schokolade aus New York kosten.