49 Tote bei Angriff auf 2 Moscheen in Neuseeland

In Neuseeland, in der Stadt Christchurch,

gab es Angriffe auf die Besucher von 2 Moscheen.

Eine Moschee ist ein muslimisches Gotteshaus.

Ein Mann aus Australien stürmte bewaffnet

in die Moscheen und schoss auf die Menschen.

Das hat er getan, weil er gegen

Moslems und gegen den Islam ist.

Er tötete dabei 49 Menschen.

48 weitere Menschen wurden mit Schussverletzungen

in Krankenhäuser gebracht und dort behandelt.

Die Anschläge geschahen in der

Masyid-al-Noor-Moschee, im Zentrum von Christchurch

und in einer Moschee im Ort Linwood.

Beide Anschläge waren während dem Freitagsgebet.

Das Freitagsgebet ist für Muslime

das wichtigste Gebet der ganzen Woche.

Laut einem Augenzeugen hat ein Mann in Tarnkleidung

mit einer Waffe die Moscheen betreten

und hat begonnen zu schießen.

Die Polizei konnte 4 verdächtige Personen ausforschen,

die wahrscheinlich an den Angriffen beteiligt waren.

Die 4 Verdächtigen wurden festgenommen.

2 der Verdächtigen waren im Besitz von Schusswaffen.

Der Haupt-Verdächtige muss schon am 16. März vor Gericht.

Er muss sich wegen Mord verantworten.

Im Internet gab es Videos von dem Anschlag,

gefilmt von dem Angreifer selbst.

Die Polizei hat die Bevölkerung

in Christchurch dazu aufgerufen,

weiterhin aufzupassen,

weil die Gefahr noch nicht vorbei ist.

Mehrere Politiker verurteilten den Angriff.

Die Politikerin Jacinda Ardern aus Neuseeland sagt:

„Ich würde dies als eine Gewalttat beschreiben,

wie es sie noch nie gegeben hat.“

Auch der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen

und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz,

haben sich zu dem Anschlag geäußert.

Sie sind beide traurig und schockiert

über den grausamen Angriff.

In Neuseeland sind Menschen mit

muslimischen Glauben in der Minderheit.

Es leben insgesamt ungefähr

50 000 Muslime in Neuseeland.