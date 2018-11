Link zum Original-KURIER-Artikel

Das erste Anzeichen für eine Erkältung ist

meist ein Kratzen im Hals.

Der Hals ist rot und verschleimt.

Es kommen auch Schluckbeschwerden und

Schmerzen beim Sprechen hinzu.

Hier sind 4 Hausmittel, die gegen Halsschmerzen

helfen sollen.

Honig

Das Lebensmittel aus Blütennektar wirkt

gegen Bakterien.

Es bedeckt den gereizten Hals.

So hat man weniger Schmerzen beim Schlucken.

Salzwasser

Salzwasser soll schmerzhafte Schwellungen im Hals

lösen und Bakterien abtöten.

Man löst dazu einen halben Teelöffel Salz

in einem Glas warmen Wasser auf.

Danach gurgelt man das Wasser 1-2 Minuten

und spuckt es danach aus.

Kamillen- oder Salbeitee

Kamillen- oder Salbeitee verbessern Entzündungen

und töten Bakterien ab.

Der Tee eignet sich auch zum Gurgeln.

Ananassaft

Ananassaft soll bis zu 5 Mal wirksamer sein als Hustensirup.

Die Ananas enthält Stoffe, die gegen Entzündungen

helfen und schleimlösend sind.

Der Saft bekämpft auch Bakterien und verbessert

Halsschmerzen und Hustenanfälle.

Auch Vitamin C ist in frisch gepresstem

Ananassaft enthalten.

Vitamin C stärkt das Abwehrsystem vom Körper.

Das Abwehrsystem schützt den Körper vor Krankheiten.