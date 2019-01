30 000 Menschen aus Nigeria sind auf der Flucht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit Freitag sind tausende Menschen aus Nigeria

auf der Flucht vor der Terror-Organisation Boko Haram.

Fast 30 000 Menschen sind dabei am Wochenende

in das Nachbarland Kamerun geflüchtet.

Nigeria und Kamerun sind Länder in Afrika.

Die Bewohner aus der Stadt Rann haben Angst

vor einem Anschlag durch die Terroristen.

Terroristen versuchen, durch Gewalt ihre Ziele zu

erreichen.

Rann ist eine Stadt in Nigeria.

Im Jahr 2013 wurde eine militärische Einsatzgruppe

zum Schutz der Bevölkerung gegründet.

Jedoch wurde bekannt, dass die Einsatzgruppe

die Stadt verlassen wird.

Daraufhin hat die Terror-Organisation Boko Haram angekündigt,

in die Stadt Rann zurückkehren zu wollen.

Boko Haram terrorisiert seit 2009 den Nordosten von

Nigeria und angrenzende Gebiete.

Das Militär in Nigeria konnte seit 2016 große Gebiete

sichern, Boko Haram ist jedoch nicht besiegt.

Bei Anschlägen und Angriffen der Terror-Organisation

sind mindestens 20 000 Menschen getötet worden.

2,5 Millionen sind auf der Flucht.

Am 16. Februar finden Wahlen in Nigeria statt.

Der jetzige Präsident versprach schon im Jahr 2015,

die Terror-Organisation zu besiegen.