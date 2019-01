Seit Freitag 30.000 Menschen aus Nordosten Nigerias geflüchtet

Erneut hat der Konflikt mit der Terrormiliz Boko Haram in Nigeria tausende Menschen in die Flucht getrieben. Allein am Wochenende mussten rund 30.000 Menschen aus der nordöstlich gelegenen Stadt Rann in das benachbarte Kamerun fliehen, wie das UNO-Flüchtlingshochkommissariat ( UNHCR) am Dienstag mitteilte.