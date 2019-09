3 Brüder eröffnen ein besonderes Geschäft

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 4.September hat das Lokal

„ Gustav Emil Paula Paula“ in der

Babenbergerstraße 7, im 1. Wiener-

Bezirk eröffnet.



In dem Lokal ist ein Frisör, ein Kaffeehaus

mit einem kleinen Lebensmittel-Handel und

eine Konditorei.

Eine Konditorei ist eine Zucker-Bäckerei.

Dort werden zum Beispiel Torten, Kuchen

und anders süßes Gebäck hergestellt.

Florian Gepp ist der Frisör.

Fabian Gepp ist der Zucker-Bäcker.

Franz-Ferdinand Gepp hat eine Ausbildung

im Bereich Wirtschaft und eine Gastronomie-Lizenz.

Die Gastronomie-Lizenz ist eine Berechtigung,

die man braucht, um ein Gasthaus führen zu dürfen.



Man kann sich bei „ Gustav Emil Paula Paula“

nicht nur die Haare schneiden lassen,

sondern auch salzige Kleinigkeiten und

süße Mehlspeisen essen.

Es gibt auch eine Auswahl an Getränken.

Im Lokal gibt es einen großen Holztisch.

Dort können Kunden sitzen,

die sich gerade die Haare färben lassen.

Während sie warten, können sie am Laptop

arbeiten oder was essen.

Internet und Steckdosen sind für die Kunden

vorhanden.